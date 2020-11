Fuerte accidente de Álex Márquez en la clasificación del GP de la Comunidad Valenciana

Márquez saldrá desde el fondo de la parrilla de una carrera en la que Joan Mir buscará proclamarse campeón del mundo. No lo tendrá sencillo, ya que matemáticamente necesita acabar entre los tres primeros si no quiere mirar lo que hagan sus rivales, y saldrá 12º, justo detrás de Fabio Quartararo .

