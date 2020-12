Fuero de políticos, en manos de los diputados

Pero los diputados no solo podrían rechazar la eliminación del fuero, sino que además contemplarían no aprobar el paquete de reformas que les presentará el TE, como ocurrió en 2012, de cara a los comicios de 2014. Para ese entonces, el documento de la CNRE fue engavetado y los diputados hicieron cambios a temas específicos de la norma electoral.

Freddy Pittí, quien representa a las organizaciones no gubernamentales en dicha comisión, dijo que no será nada fácil que se apruebe dicho “avance”, pues “no me extrañaría que Cambio Democrático y el proponente del tema cambien su opinión en la Asamblea y respalden nuevamente mantener el fuero penal”. Por ello, llamó a los ciudadanos a estar vigilantes, pues eliminar el fuero, a su juicio, ayudará a mejorar la calidad de autoridades que tendrá el país.

