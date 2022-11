fuera del Mundial, lesionado… ¡y agrediendo a un cámara!

Es muy probable que el feo gesto con el cámara del Mundial solo fuese producto de la impotencia que debía sentir el extremo tras caer lesionado por enésima vez y quedarse fuera de la Copa del Mundo a las primeras de cambio, ante un rival histórico además; y un síntoma también del pasotismo que viene mostrando Bale ante todo lo relacionado con el mundo del fútbol, la que parece que hace tiempo dejó de ser su pasión , y casi su profesión. Ahora, parece empeñado en seguir ‘ayudando’ a Gales hasta que no pueda más, sin ser consciente, tras su lamentable actuación mundialista, que quizá ya no le da para tanto, y que su mentalidad de los últimos años ahora le está pasando factura .

