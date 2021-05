Fuentes tiene denuncia penal por licencia de NG Power

La licitación de compra de energía se realizó en 2013 y según lo establecido en el contrato, NG Power debía comenzar a despachar en 2017 los 550 megavatios que se adjudicó, pero hasta la fecha no lo ha hecho y por el contrario ha incurrido en varias faltas entre ellas el atraso en la presentación del cierre financiero ante el regulador. Tras recursos legales y amparos ante la Corte Suprema de Justicia NG Power ha mantenido vigente el proyecto prorrogando la entrega de energía a las distribuidoras Naturgy y ENSA. Esto mantiene en incertidumbre al mercado energético porque no se sabe cuando arrancará.

En la denuncia, de enero pasado, De Gracia señala que el administrador de la ASEP prorrogó los contratos de suministro de potencia y energía a favor de Panamá NG Power, pese a que la empresa no ha iniciado operaciones y no había cumplido con la presentación de los requisitos que establece la regulación.

