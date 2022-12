¿Fue válido el gol de Japón ante España?

“Yo he visto una foto que debe estar trucada, no puede ser que esa foto sea real. Tiene que estar manipulada. Sentí que había algo raro cuando el VAR tardó tanto tiempo en tomar una decisión… No tengo nada que decir”, finalizó.

Usuarios de diferentes aplicaciones también han mostrado imágenes en donde el balón, como mencionan los expertos, no había salido por completo. Algunos de ellos manifiestan que por solo un par de milímetros el esférico no salió del campo.

“Los televidentes no vieron la imagen. Es una cuestión de perspectiva, haciendo que las imágenes sean muy tramposas. La perspectiva clara es desde arriba, y la panza del balón es muy grande. Con que haya un poco dentro, es válido. Cada uno que coja la foto que quiera, pero el balón no ha salido”, explicó González.

“¿Cuál es el problema de este tipo de jugadas? El reloj solo vibra cuando entra a gol, no cuando hay fuera de fondo. Hay una cámara en la línea que coge toda la línea, y la imagen a la que se acoge la FIFA para demostrar que no salió el balón solo se vio por los videomarcadores del estadio”, dijo González.

La polémica recae en que supuestamente el balón había rebasado la línea final del campo al momento que Kaoru Mitoma le da la asistencia a Tanaka para que anotase el segundo gol del encuentro. Como protocolo, los árbitros asistieron al VAR para tener más certeza si el balón había o no salido. Fue entonces cuando el colegio principal dictaminó que en efecto el balón no se había ido.

El gol anotado por Ao Tanaka ha generado polémicas sobre si el balón salió o no del campo. El profesor de dibujo técnico Julián Egido aseguró que “el balón, aunque solamente fuera por unos poquitos milímetros, no salió del campo”

