“Fue liberador empezar a escribir sobre la necesidad de sexo y afecto”

“Si vas a morderme en veinte minutos y abandonarme en el cementerio de tu estantería, prefiero que me regales” reza el manual de instrucciones de Silencios vivos (Planeta), el segundo poemario de Nach, con quien ha hablado 20minutos. El también rapero colabora en la banda sonora del juego NBA2K20 junto a artistas como Drake.

¿Cómo es el proceso de escribir un poemario? Es algo que requiere de su disciplina. Debes ser emocional por un lado y racional por otro, estar atento a lo que te ocurre dentro y ordenarlo para que cobre sentido, pero atendiendo a lo que observas. Es muy liberador, y tienes que dejarte llevar.

IGNACIO FORNÉS Licenciado en Sociología, atesora dos Discos de Oro y es uno de los mayores representantes de la vertiente más poética del hiphop. Si el año pasado sacó ‘Almanauta’, su noveno disco, lanza ahora su segundo poemario: ‘Silencios vivos’ (Planeta).

¿Qué son los silencios vivos? Cuando estoy escribiendo, observando o reflexionando, el silencio está muy presente, pero a la vez hay una rabia, un grito interno que quiere salir… de ahí viene, porque son silencios pero están ardiendo, muy vivos.

¿Por qué dividirlos en cuatro bloques? En esos silencios me daba cuenta de que había cuatro partes, una en la que lloro más, otra en la que había más fuego y otra con cosas que necesitaba decir a nivel social, de hablar más alto y sentenciar (silencios que gritan). Los silencios que susurran, por el contrario, son cosas que me digo a mí mismo de forma más tranquila.

“Me parecería un error no decir algo por miedo”

En el libro invita al lector a mirar por sus ojos y trata temas íntimos. ¿Cómo gestiona exponerse así? No lo pienso, simplemente lo saco. Al escribo un libro, intento no quedarme a medias tintas, me parecería un error no decir algo por miedo. De hecho, lo más liberador es hablar de la necesidad de amor, sexo y afecto. Esto queda para siempre, y cuando lo relea en 20 años me traerá a este momento, algo que es muy interesante.

¿Qué le gustaría provocar en quienes lean el poemario? Que el lector integrara la empatía en su vida y aprendiera a acercarse más al otro sin miedo y con ganas de absorber otras vías, y que no se genere tanta soledad e individualismo. Querría acercar a las personas y que nos identificáramos más unos con otros. En esencia, todos somos muy parecidos y eso nos puede hacer comunicarnos mucho más de lo habitual.

¿Qué diferencia hay entre escribir un libro y un disco? Cuando escribo rap es de noche y cuando escribo poesía es por la mañana. Además, al escribir rap es como estar en un bar con los amigos, con la música de fondo y demás, es más activo. Pero cuando hago poesía me voy al baño y, en ese silencio, hablo con mi reflejo de una forma más calmada. En el rap tienes que organizar las palabras dentro del tempo, con una energía muy determinada, y con la poesía no. Cuando escribo rap, las pulsaciones se aceleran más, y eso me mola mucho, y cuando escribo poesía las pulsaciones bajan. Escribir poesía me da aire y me ayuda a expresarme en un estado vital desde el que llego a otros sitios.

“Los artistas que tengan algo que decir perdurarán, y quienes tienen un discurso más vacío se diluirán”

¿Cómo ve el panorama de la música urbana actual? Hay gente nueva que viene pegando fuerte, y también quienes vienen con un discurso más vacío, de carpe diem, que no me representa y me parece de usar y tirar. Después aparecen otros subgéneros, como el trap, que me gusta. Los artistas que tengan algo que decir y un discurso más elaborado serán los que perduren en el tiempo, y los que lo hagan por fama o seguidores supongo que se diluirán.