Jennifer López atraviesa una de las épocas más felices e inspiradoras de su vida. Ella misma se lo ha confirmado al productor y locutor de radio Zane Lowe, con quien ha conversado con motivo de su nuevo disco, This is me… Now, un trabajo muy especial para ella, pues está estrechamente ligado con la segunda oportunidad que se ha dado con Ben Affleck 20 años después de su primera ruptura, que fue profundamente traumática.

El nuevo álbum de la intérprete es un guiño a su disco This is me… Then, que llegó en el año 2002, cuando la artista disfrutaba de una relación con el actor. Tras este proyecto, en 2004, la pareja rompió su relación y canceló su boda, lo que fue bastante duro para la artista, que ha confesado a Lowe cómo se llegó a sentir.

“Fue muy doloroso romper”, ha recordado, apostando por la sinceridad: “Una vez que cancelamos la boda hace 20 años, fue la angustia más grande de mi vida y, sinceramente, sentí que me iba a morir”. La cantante ha publicado algunas partes de su conversación en su perfil de Instagram.

Aquella experiencia afectó a su forma de trabajar: “Por lo que no he hecho música de la manera en que lo hice en 2002 hasta ahora… Me puso en una espiral durante los siguientes 18 años en los que simplemente no podía hacerlo bien. Pero ahora, 20 años después, tiene un final feliz. Tiene el final más grande que nunca sucedería en Hollywood”.

“El amor verdadero existe y algunas cosas duran para siempre. Y eso es real. Quiero transmitir ese mensaje al mundo”, ha apuntado. Y es que sus canciones, que tienen nombres como Dear Ben pt. II o Greatest love story never told, contienen mensajes en los que se muestra “vulnerable” y profundamente enamorada. “Partes de eso me asustan y creo que partes también asustan a Ben. Él dice: ‘¿De verdad quieres decir todo esto?’. Y yo estoy como, ‘No sé de qué otra manera hacerlo, bebé'”, ha zanjado.

La cantante borró de Instagram todas las fotografías que había publicado hasta el momento, lo que hizo sospechar a sus seguidores de que estaba a punto de sacar un nuevo trabajo. Y así ha sido: la artista publicó un vídeo el pasado viernes desvelando que This is me… Now estará disponible el próximo año.