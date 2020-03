“Fue extraño que dejaran venir a los hinchas del Atlético, pero, tristemente, no era decisión mía”

“ Parece que el Gobierno no actuó rápido o rehusó de hacerlo para no asustar a la sociedad o no quiso tomar una decisión que afectara a la economía en aquellos días”, añadió el alcalde.

“Nos pareció extraño que no les dejaran acudir a su propio estadio pero sí pudieran entrar en Anfield” , comentó, en declaraciones a ‘Liverpool Echo’. “Sin embargo, y tristemente, no era yo el encargado de tomar la decisión”, añadió Anderson, dejando entrever que, de haber tenido poder para ello, habría promovido que el partido se disputara sin los hinchas rojiblancos.

Pocos días después, comenzaron a surgir las voces críticas . Primero fue el exconsejero de Sanidad de Liverpool, John Ashton , que no podía comprender cómo miles de personas procedentes de la ciudad más afectada de España – no por entonces con los números de víctimas que se manejan en la actualidad- campaban a sus anchas por los pubs de Mersey.

