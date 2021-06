Kroos quiso elogiar a Cristiano, con el que coincidió durante cuatro temporadas, al que señala como responsable de “los mayores éxitos de su carrera” . “Fuimos vecinos de vestuario (se cambiaban al lado) todo el tiempo. Así que, por supuesto, me alegré de volver a verlo. Se fue hace mucho tiempo y no nos vemos tan a menudo. No jugamos contra la Juventus”, añadió

“Hablamos brevemente sobre el partido, por supuesto, y también de los partidos que están por venir. Le deseé la mejor de las suertes y espero que se clasifiquen para la siguiente ronda junto a nosotros . Aparte de eso, le pregunté cómo le estaba yendo en Italia, que lleva ahí ya tres años. No tienes todo el tiempo del mundo después del partido y no pasas desapercibido. Ya en el túnel de vestuarios, también cambiamos las camisetas. Fue bonito volverle a ver “, contó el alemán.

You May Also Like