FTX denuncia un “pirateo o robo” de sus cuentas horas después de la bancarrota

Pocas horas después de declararse en bancarrota, FTX, la segunda mayor plataforma de intercambio de cripstomonedas a nivel mundial, que ha podido dejar un agujero a sus clientes de 8.000 millones, ha descubierto “transacciones no autorizadas” en sus cuentas, dentro de un posible “hackeo” de transferencias sospechosas por valor de unos 500 millones de euros fruto de un “pirateo o robo”, según adelantó The New York Times.

