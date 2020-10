¿Frustrado? Otra vez presentador venezolano ataca a las ‘misses’ panameñas

Este por su parte no se quedó callado y vociferó: “estas nombrando uno en un millón. Es la única Miss Universo de Panamá, y fue porque la rusa tenía problemas, y Panamá tuvo que recoger los residuos de la rusa. Panamá en concurso de belleza no llega muy lejos”.

Los compañeros dijeron que Carmen no era fea, sin embargo Crespo al parecer no le agradó la belleza de Carmen y aseguró, “déjenme decirles una cosa, para conseguir gente bonita (en Panamá) hay que buscar una lupa, si a Lupita Jones en México le cuesta sacar debajo de las piedras, en Panamá es más difícil”.

