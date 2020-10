Frontera seguirá cerrada. Fracasa negociación

Lo que parecía llegar a su fin la noche de este lunes, no se dió, el bloqueo de la frontera de Paso Canoas en la zona Sur de Costa Rica seguirá cerrada, así se dio a conocer luego de que por varias horas un grupo de manifestantes se reunieran con dos ministros del gobierno de Carlos Alvarado para ponerle fin al cierre, lo que fue rechazado por los manifestantes.

La reunión que se extendió hasta pasada las 8:00 de la noche de este lunes , hora costarricense, en el sector de ciudad Neyli no vio humo blanco, los manifestantes no estuvieron de acuerdo en los puntos planteados por el gobierno y han dicho no confiar en el Presidente que ha perdido ya toda la credibilidad.

Los manifestantes decidieron continuar con el bloqueo de la zona, ya que aseguran que en ningún momento el gobierno se comprometió a no llevar adelante su propuesta con el Fondo Monetario Internacional que es la prioridad en cuanto al tema de impuestos que los ha llevado a los cierres.

Dentro de los puntos establecidos el gobierno de Costa Rica se comprometió a no vender activos del estado ni servicios esenciales hasta que existe un estudio previo que así lo demuestre, estudios que seran presentados a la opinión pública, así como se compromete a realizar recortes al gasto Público como lo ha venido haciendo durante el año 2020 expresa el documento, aseguran que no habrá represalias contra manifestantes de Paso Canoas y que intensificarán los procesos de diálogo en los territorios, para conocer las necesidades, en el caso de la región Brunca la situación en la frontera, las instalaciones aduaneras y los diversos proyectos productivos y comerciales mereceran atención.

El documento que ya traían la firma estampada del presidente de Costa Rica Carlos Alvarado, una vez fue llevado al área de Paso Canoas, donde se mantenía la multitud de manifestantes los puntos plasmados fueron rechazados ya que aseguran que por ninguna parte se tocó el tema del fondo Monetario Internacional y que de existir una próxima reunión para llegar a un acuerdo los enviados del presidente tendrán que ir hasta Paso Canoas dónde se encuentran la mayoría.

La decisión tomada por los manifestantes desencadenó mayor preocupación en los transportistas de carga , quienes aseguran que ya no aguantan un día más.

Las pérdidas tras 13 días de cierre de la frontera de Paso Canoas superan los 60 millones de dólares.