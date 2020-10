Frontera amanece bloqueada por camión cisterna

“Lamentablemente lo ocurrido e ste martes no es más que el desespero de los camioneros de Centroamérica que se mantienen en el lado costarricense, ya no aguantan más, no tienen alimentos, se quedaron sin dinero, algunos se están enfermando, ocupan medicina para la presión, diabetes y otras enfermedades , y ha sido su forma de manifestarse porque n ingún gobierno de la región le ha importado el sector transporte , la misma situación de desespero están viviendo los transportistas panameños, expresó A ndrés Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Carga .

