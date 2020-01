Froilán y Mar Torres se enfrentan con un fotógrafo al salir de un restaurante

Según esta cadena, la pareja salía del Kabuki Wellington, en la calle Velázquez, donde fuera les esperaba un reportero gráfico. Primero salió Mar Torres, que le dijo al fotógrafo que no les siguiera. Posteriormente, salió el sobrino del rey, que según Telecinco, se encaró con el profesional de malas maneras. El fotógrafo no pudo hacer las fotos que buscaba.

