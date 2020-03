Fritos y bebidas azucaradas, una tentación a evitar durante el confinamiento por el coronavirus

Desde la SEEN se recuerda que hay que tener cuidado con picar entre horas , así se debe elegir alimentos saludables como encurtidos, crudités, tostadas integrales con atún, yogur con semillas y/o fruta, fruta seca, etc.

La actual situación de confinamiento por el coronavirus ha reducido la movilidad de la población. Por eso, más que nunca, es tan importante llevar a cabo una buena alimentación . Y no es fácil, porque el encierro y la ansiedad pueden hacer que comamos lo que no debemos.

You May Also Like