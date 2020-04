Fresa, pescado, cordero, espárrago, uva, leche… el coronavirus golpea a la pesca, la agricultura y la ganadería

Lo mismo que ocurre con el cordero o el cerdo pasa con el vino, que se consume mucho en restaurantes y bares y ahora están cerrados, explica Ricardo Bayo (UPA). “Las grandes bodegas siguen bien de momento, pero las pequeñas, están teniendo graves problemas. Estas también vendían sus productos a bares y restaurantes y ahora no tienen canal de distribución. Además, si acaban teniendo un gran estocaje de vino, en la próxima campaña de la uva, se encontrarán con que los precios de la compra bajarán, y no habrá forma de romper este círculo negativo ”, recalca el dirigente de UPA.

