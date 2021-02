Frente amplio pelea por varias situaciones sociales en Colón

Asimismo Román Macias, dirigente de esta agrupación, dijo que se están cometiendo muchos errores en contra de la clase trabajadores, de parte de los empresarios. Por lo que dijo, que no reciben respuesta de la Regional del Mitradel, sobre las denuncias que han hecho en materia laboral. El Mitradel sobre estas situaciones no emitió ningún pronunciamiento.

You May Also Like