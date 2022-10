Frente a la contraofensiva ucraniana que obligó a Rusia a retroceder, Putin acelera la producción de armas

Los ataques rusos más recientes se han enfocado principalmente en las instalaciones energéticas de Ucrania, en particular en las de generación y transmisión de electricidad. La falta de luz es tal que la viceprimera ministra ucraniana Irina Vereshchuk pidió el martes a los ciudadanos que viven en el extranjero que no regresen al país este invierno para evitar aumentar la presión sobre la red eléctrica.

You May Also Like