Frente a cualquier portería | La Prensa Panamá

Esto ya se ha dicho mil veces, pero la vida es como el fútbol. Desde Galeano hasta Critchley, lo han dejado más claro de lo que yo puedo soñar con hacer. Aquellos que lo jugaron o presenciaron con paciencia y esperanza –viendo directamente el ballet del pueblo y no dándole la espalda al juego, mientras se emborrachan y critican a los jugadores en la preferencial oeste del Rommel Fernández–, saben muy bien a qué me refiero.

Los que no, lo siento mucho. Siempre me sentiré mal por quienes no comprenden la felicidad suprema de entender la cancha. Dar un buen pase, recuperar un balón ante la tensión de tus compañeros y, claro, anotar un gol. La irresponsabilidad de quien juega sin pensar que hay 10 más en la cancha con el mismo uniforme, es la misma de quien hace lo que quiere sin pensar en los demás, afuera de ella.

La noticia de la muerte de Diego Armando Maradona, quien inspirara a mi padre a darme el nombre que tengo, y que me recuerda todos los días no solo sus virtudes sino todas las otras posibilidades menos amables, me hicieron abrir mi computadora inmediatamente y ponerme a escribir, con la seguridad que las lecciones de esta vida se pueden interpretar desde un campo de fútbol y que algún homenaje le tenía que hacer. Tanto a él como a mi viejo. Y a mi mamá por oponerse al Armando que hubiera sido demasiado.

Aunque solo vivió 60 años, Diego tuvo mil vidas. Enumerarlas aquí haría que pase el límite de palabras de este formato, pero son ejemplos de las posibilidades que tenemos aquí, para bien o para mal. Quienes critican su imperfección desde los diferentes medios existentes, saben muy poco de lo que es tener el valor de existir honestamente y sin miedo. Independientemente de sus desaciertos, debes ser muy denso para no querer encarar la vida como él lo hizo ante cualquier portería.

Las lecciones del fútbol en general, también son innumerables. Aquel deporte que empezó en las escuelas más pudientes del Reino Unido se les escapó de las manos, para llegar a los pies del mundo, haciendo que quienes terminan logrando algo en este deporte, sean quienes más lo necesitan y quieren. Los que encuentran un mundo de posibilidades en una pelota.

El fútbol me habla también del potencial de este país. A pesar de tener una de las peores ligas en términos de su organización, irrespetando el valor de esas personas que le dan su vida a un deporte tan lindo pero demandante -especialmente en estas condiciones geográficas-, siempre competimos internacionalmente con nuestros clubes y llegamos al mundial pasado por el esfuerzo de los jugadores y profesionales del deporte que persisten con todo en contra.

Diego Maradona vivió su vida al mil por cien, como lo describió Manu Chao.

Políticamente se equivocó mil veces, pero siempre tuvo claro qué fila formar, nunca olvidando de dónde venía. Tampoco le dio miedo ser quien era, mostrando su vulnerabilidad en público, algo que es cada vez menos común en un mundo híper editado. Este homenaje me queda claro que se queda corto, pero estoy tratando de emular eso mismo. El pensar en voz alta, el saber que me puedo equivocar, esas características que hicieron a Diego de la gente.

El autor es licenciado en Ciencias Políticas