Frenar alza de deuda y reducir el gasto, tareas del Gobierno

La intervención de Diamond estuvo presidida por las palabras del exministro de Comercio e Industrias, Roberto Alfaro, quien señaló que el Gobierno no puede continuar con la misma política del año pasado, cuando se incrementó la deuda, el gasto no se redujo y la inversión fue prácticamente nula.

Diamond no descarta que a raíz de esta observación se produzca un incremento en las tasas de financiamiento, pero reitera que más allá de la rebaja en la calificación de los bancos, es importante tomar acciones que lleven al país a no perder el grado de inversión, lo que provocaría una ola de efectos negativos sobre la economía.

