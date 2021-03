Frenan proyecto sobre el cannabis medicinal

También hay cambios en el costo de las licencias. En el proyecto aprobado, el valor llegaba a $10 mil. Con las modificaciones presentadas costarían $150 mil. “Los únicos que están dispuestos a poner $150 mil son personas que ya saben que les van a dar esa licencia. Este es un tema de salud y ciencia, y la ciencia está en constante evolución todos los días. Nosotros no podemos saber qué cantidad de pacientes vamos a necesitar el producto de aquí a cinco años. Imagínate que la demanda crezca tanto, y vamos a depender de lo que puedan producir solamente estas tres empresas, eso no es justo”, asegura Ossa quien ha esta estado involucrado en la redacción del proyecto en representación de los pacientes desde el día uno.

Por ahora la mirada está puesta en tres de las modificaciones más ruidosas. El proyecto contemplaba cuatro tipos de licencia: cultivo, producción de medicamento, comercialización, e investigación. Con los cambios presentados, solo quedarían dos: la de investigación, y otra que abarca a las demás ( cultivo, producción de medicamento, y comercialización). Esto, según Ossa, “es un gran problema”, pues afirma que quien cultiva no necesariamente tiene que saber procesar, o el que procesa no necesariamente sabe de cultivo.

You May Also Like