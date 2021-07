FreeBritney: un ejército digital que va más allá de los fans de la estrella pop

En Chile, Andrea Corina López, fan de Britney y quien sufrió de trastornos mentales, lanzó su canal #FreeBritney en YouTube para ayudar a los hispanohablantes a seguir la evolución de la batalla iniciada para que la intérprete de “Baby One More Time” rompa sus cadenas legales.

“Traumatizada” y “deprimida”, afirmó no tener poder para decidir sobre sus amistades, sus finanzas e incluso su disposición o no a concebir un hijo.

En 2017, Tess Barker y Babs Gray solo querían divertirse con la red social de la intérprete de “Ups!… I Did It Again”.

You May Also Like