Fred, una de las nuevas promesas del reggae panameño lanza 'Dime que sí'

Cuenta Fred que su sueño de ser cantante de música urbana nació en su niñez. “Empecé escribiendo y cantando, seguí en la adolescencia, no sabía cómo explotar mi talento, y ya mayor de edad decido venirme a la capital a luchar, para en el futuro darle una mejor vida a mi familia, siempre con Dios por delante. No ha sido fácil, han habido caídas, pero me han hecho más fuerte y más maduro. Estoy enfocado en lo que más amo, la música”, aseguró el reguesero.

