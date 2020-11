Franklyn se sintió rico en Medcom y dice que quiere formar parte de Tu Mañana

Humm, ¿será que él será el próximo presentador de Tu Mañana? o ¿será que ya no hay más cama pa’ tanta gente? Bueno, les digo esto porque Franklyn Robinson fue uno de los invitados del lunes al programa Tu Mañana y fue llegando y cayendo bien ombe.

La gente quedó tan activada, pero tan activada con su chispa y personalidad que destacaron en redes que pusieron el programa solo para verlo a él y piden que se quede. ¿Cómo?, ¡cuidado y le pasa como a Delyanne Arjona que se quedó en Jelou!

“Ricura pura mi amor, pongan @tumananatm hoy estaré en todo el programa con los pelaos y eso… Extrañaba la TV en vivo, es una deliciosura con @natititv siento mariposas en el estómago, pero es rico”, colgó el lunes el expresentador en su cuenta de Instagram junto a una foto con Natalie Harris.

Robinson fue invitado para hablar algunas notas calientes de farándula local.

“No veo tu mañana, será porque siempre he pensado que quienes están ahí son muy snobs, pero viéndolo a ustedes dos, como que le dan color y sazón al programa jajajajaja”, “Jelou!, “vuelve a la TV”, “te deben contratar en Tu Mañana”, “a verdad es que te veas bien en el set y como me gustaría verte trabajando con la One Two. Ustedes son profesionales y es uno de los sueños de muchos panameños”… fueron solo algunos de los comentarios en redes.

Indirecta pa’ la producción

Franklyn subió un video desde el sillón de Tu Mañana con el siguiente pie: “No me veo mal sentado en @tumananatm y lo más rico, es que yo me divertí con todos @rolysterling @michellesimons @natititv @ramiroc7pa fue delicioso”.

Hablamos con Richie Olivella, de Medcom, y nos comentó que por ahora la producción quiere seguir con invitados especiales. “No hay previsto – en estos momentos- presentadores nuevos”, explicó.

Le encantaría

Franklyn nos dijo que le encantaría formar parte de Tu Mañana, se lo gozó, lo disfrutó y la gente también lo hizo desde sus casas. ¡Amanecerá y veremos!

Por ahora el programa se queda con Ramiro, Álex, Karen, Natalie, Michelle y Roly Sterling. Además de Hugo en la calle.