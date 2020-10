Franklyn Robinson sobre el comentario de ‘Jesús era trans’: ‘Yo no escribí eso, yo compartí la información, porque me pareció curioso’

En los últimos días el tema de la “unión igualitaria” ha sido tema de debate tanto en las redes sociales como fuera de estas.

Algunos a favor y otros en contra entran en polémica en las redes sociales.

No obstante, siempre hay uno que otro que enciende la llama más fuerte, tal es el caso del expresentador Franklyn Robinson.

Robinson publicó un comentario donde mezcló la religión y el tema LGBT. Franklyn Robinson escribió: “Jesús fue concebido sin acto sexual”.

Continuó: “Al no haber espermatozoide, nace enteramente de María, por lo que sus cromosomas no pueden ser XY”.

“Eso significa que portaba una biología de sexo femenino. Llamándose como varón, nos demuestra que Jesús era trans”, culmina el escrito.

Como era de esperarse esto prendió las redes sociales, pues consideran que es un comentario fuera de lugar. Aunque hay algunos a los que les fue indiferente las palabras de Franklyn.

No obstante, la mañana de este viernes Franlkyn volvió publicó un video en sus redes sociales donde subraya que ese comentario no lo escribió él, pues solo compartió la información, porque le pareció curioso.

“Me van a crucificar en Panamá por compartir una informaciónn que vi en Twitter, Instagram y demás, una información de temas biológicos que tiene que ver con Jesucristo, pero hoy todo Panamá dice que Franklyn lo compuso, no sean estúpidos/as”, dice el expresentador.

Prosigue: “Yo no soy biólogo y me pareció curioso y lo compartí, yo puedo compartir lo que quiera así como ustedes comparten lo que les da la gana en redes, yo compartí en mi historia de Whatsapp, pero mira como es la vida que los Cristianos que andan más cerca de Cristo, se están prestando para manipular y tergiversar la información diciendo que Franklyn lo escribió, no crean que me afectan a mí, ustedes se afectan a ustedes porque mienten…”.

“Hay que tenerle más miedo a las personas que andan en los caminos de Cristo y Dios que a las personas mundanas…“, resalta.

Reitera: “Me pareció muy curioso por lo que lo compartí y no me arrepiento de haberlo compartido, lo que me molesta es que hoy en todos los grupos de Whatsapp está mi captura, malintencionados, ustedes son personas malas, ustedes los hijos de Cristo, un hijo de Cristo no se pone a estar repitiendo información falsas… un hijo de Cristo piensa antes de escribir”.

