Franklyn Robinson demanda a usuario de redes sociales que lo amenazó de muerte

Pensé que después de que @EntreLibras pudo meter preso a quien le acosaba, todos podríamos, pero déjenme informales que no es así. He ído a la @PGN_PANAMA dos veces por acoso de Pro-Familias, muerte, amanaza y nada. Ahora esto y ¿qué creen?nada. https://t.co/KovxTLGr4h

