Franklyn no escribió que Jesús es trans… tilda de hipócritas a los cristianos

No han dejado nada de Franklyn Robinson en las redes sociales, luego de que publicara un comentario en su cuenta de WhatsApp acerca de Jesucristo.

“Jesús fue concebido sin acto sexual. Al no haber espermatozoide, nace enteramente de María. Por sus cromosomas no puede ser xy. Eso significa que portaba una biología de sexo femenino. Llamándose como varón, nos demuestra que Jesús era trans”, era el mensaje que ha recorrido por decenas de cuentas de Instagram.

Esto indignó a miles de personas e incluso, piden una disculpa pública, otros que le tumben las cuentas de redes sociales y que no le den más “chance” en las televisoras.

Comentarios como: “Dios bendito, por qué se meten con nuestro Señor, por eso soy y seré diferente, con las cosas de Dios no se juega ni se blasfema”, “Todo bien hasta aquí… Perdió la brújula”, “Soy bisexual, pero no apoyo este comentario, pero qué estoy leyendo yo, Dios mío así tampoco”, y otros, se pueden leer en @diaadiapa.

Franklyn se defiende

Franklyn no se quedó de brazos cruzados y les respondió en la misma cuenta de @diaadiapa, que más pecador es aquel que sabe de la Palabra y aún así, hace mal con sus actos y pensamientos.

Además de eso, subió un video en el que se defendió y dejó claro que muchos son dobles moralistas. “Tengan cuidado con algunos cristianos, son mentirosos, embusteros y eso que están en la iglesia. Son más peligrosos que los mundanos y con estos se darán cuenta”.

“Hoy me van a crucificar en Panamá por compartir una información que vi en Instagram, Twitter y demás. Una información biológicos que tiene que ver con Jesucristo. Y hoy todo Panamá dice que Franklyn lo escrito, No sean estúpidos y estúpidas. No soy biólogo. Me pareció curioso y lo compartí, yo puedo compartir lo que quiera… Pero miren cómo es la vida. Los cristianos que andan más cerca de Cristo, se están prestando para manipular tergiversar la información, diciendo que Franklyn lo escribió. No crean que me afectan. Ustedes se afectan ustedes mismos porque mienten. Yo no escribí eso, compartí la información. No me arrepiento de haberlo compartido”, recalcó.

“Lo que me molesta, es que en todos los grupos de WhatsApp de evangélicos está mi captura, como si lo hubiera escrito yo. Malintencionados, hipócritas, ustedes son personas malas, van para el infierno, todos ustedes los hijos de Cristo. Un hijo de Cristo no se pone a repetir información así. Me tienen sin cuidado…Primero piensen antes de hablar, analicen… todos ustedes van a estar conmigo en el infiorme, yo estaré en el VIP, ustedes en el general y no los voy a subir a mi área VIP, no se lo merecen por hipócritas”, dijo sin miedo.

Franklyn recalcó, que no se arrepiente de haber publicado el mensaje.

