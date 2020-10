Frank Cuesta se deja morder 12 veces por una serpiente para mostrar cómo sacarla de casa sin hacerle daño

Frank Cuesta continúa demostrando lo intrépido que es y sus amplios conocimientos sobre la fauna, pero esta vez desde su casa. El leonés se ha atrevido en su canal de YouTube con una culebra, tal y como ha comentado, un inofensivo reptil que es fácil sacar de casa.

El herpetólogo ha explicado qué se puede hacer cuando se encuentra una serpiente en la vivienda y la manera de sacarla sin que te ataque. Las dos primeras opciones que ha mostrado son con una escoba o con una percha, pero después se ha atrevido a cogerla con las manos.

Agarrándole la cola, Frank Cuesta se ha quedado quieto para que no le atacara: “Yo me he quedado quieto y no me quiere morder […] Si yo me muevo, me muerde“.

Después de que el reptil le mordiera un par de veces tras moverse, explicó: “Si vais a coger una serpiente y os está mordiendo, dejadla. Si no tiene veneno, si tiene veneno id corriendo al hospital. No tiréis, si tiráis os podéis desgarrar”.

Tras varias mordeduras, Frank Cuesta se marchó al exterior y mostró cómo el animal se hace el muerto. “Cuando ya sabe que no te puede hacer nada, se hace la muerta“, comentó. La serpiente se quedó paralizara con la boca abierta para fingir no estar viva: “A un animal así no se lo van a comer, parece un animal muerto que estaba enfermo, nadie se va a comer un animal enfermo”.

Entonces, el leonés la dejó en el suelo y la culebra no se movió, pero al alejarse y pensar que ya no había peligro, se revolvió de nuevo. El herpetólogo la cogió de nuevo y volvió a hacerse la muerta. “Estas culebras muchas veces las matan sin saber que realmente son beneficiosas. Estas se comen las ratitas”, destacó.