Frank Cuesta hace una entrevista consigo mismo para despedirse de su etapa televisiva al frente de ‘Wild Frank’

Frank Cuesta ya confirmó en octubre que no iba a grabar más entregas de su programa de DMAX Wild Frank y que dejaba, al menos de momento, la televisión porque no “le llenaba” y ya “estaba cansado”. Por ello, y casi como un hecho simbólico, ha decidido despedirse de su papel televisivo con una entrevista doble en la que sus dos perfiles han respondido, con ironía, a las mismas preguntas.

Aunque el herpetólogo anunció su marcha -más bien su no regreso- a la pequeña pantalla, las entregas que ya estaban grabas sí se han emitido, como Wild Frank: La berrea, programa sobre la caza. Mientras tanto, en su canal de YouTube ya le está diciendo adiós a Wild Frank casi como si de un funeral vikingo se tratase.

Este martes, el extenista se sentó, doblemente, frente a la cámara ‘interpretando’ dos papeles distintos: el de presentador de televisión y el Frank Cuesta (o Frank de la jungla) persona, por así decirlo. Y en el vídeo, en todo humorístico, se notaba que ninguno quería estar sentado al lado del otro.

“Frank de la jungla y Wild Frank son la misma persona pero un poquito en evolución. Wild Frank es una persona bastante más educada, con el mismo conocimiento pero aplicándolo de una manera diferente”, apuntó el leonés televisivo.

Por su parte, Frank Cuesta tenía una opinión diferente: “Wild Frank, qué coñazo, a mí no me gusta. Me parece un programa como muy tranquilo, no es como la vida misma. Está bien, salen cosas bonitas, pero yo me pongo Wild Frank para dormir”. Y, durante toda la entrevista, el papel de presentador se mostraba más calmado, educado y comedido y el otro más irreverente, salvaje y gracioso.

A la pregunta de por qué había decidido dejar el programa, el alocado Frank Cuesta se cachondeó diciendo que lo habían echado, pero el otro lo negó: “Si me hubieran echado no me estarían pidiendo que grabara programas. La razón principal es que, primeramente, estaba un poco cansado, ha sido un año muy duro. Mucho trabajo, mucho viaje, Yuyee ha salido de la cárcel […] Quiero dedicarme sobre todo al trabajo que realizamos aquí en Tailandia“.

Por ello, ahora solo queda su papel de herpetólogo en su canal de YouTube, algo que le divierte, le da libertad y le permite “hacer lo que le da la gana” y desprenderse de su papel televisivo.

En cuanto a ideas políticas, Fran Cuesta llamó “puto facha” al presentador de Wild Frank, algo que él niega y dice que no se alinea con ninguna ideología, sino que va donde dé más el sol. El rostro más natural dice no creer en políticas, sino que sueña con un mundo sin guerras.