Frank Cuesta denuncia el incendio de parte de su refugio para construir urbanizaciones

“La naturaleza está empezando a contraatacar , está empezando a hacernos daño”, ha concluido. “Hoy no ha sido un vídeo de lo más agradable, no ha sido un vídeo espectacular ni con sonrisas, pero es la realidad de la vida. Cada uno vive su realidad. Vosotros en casa estáis viviendo una realidad jorobada, muchas veces demasiado aburrida y estresante, pero de todos los tiempos malos siempre vienen cosas buenas , ya veréis”, ha finalizado Frank Cuesta enviando un mensaje de ánimo.

