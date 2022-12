Francisco Carreira presenta segunda denuncia ante la Fiscalía Electoral

El Precandidato presidencial por libre postulación, Francisco Carreira Pitty, presentó ante la Fiscalía General Electoral una segunda denuncia por supuestas anomalías detectadas en el sistema de registro de firmas del Tribunal Electoral. El abogado señala que existe supuesta manipulación dentro del manejo de los datos.

Carreira había denunciado el proceso en el mes de octubre por supuestos errores y vulnerabilidades en la ´App´ que registra las firmas a través de un teléfono móvil, por supuesta mal utilización al aceptar firmas de apoyo a precandidatos sin contar con el soporte de datos físicos de las persona firmantes.

El miércoles 30 de noviembre volvió a la fiscalía acompañado de abogados y activistas, para asentar una nueva irregularidad: “Encontramos 277 firmas tomadas en tres días, con una aplicación en Bocas Del Toro, en donde no tenemos activistas con aplicación. Son activistas que no son nuestros, son de una precandidata presidencial que no voy a nombrar”, dijo.

El precandidato resaltó que el supuesto error se detectó cuando se descargaron los reportes de firmas aceptadas, del lueñes 28 de noviembre del 2022, desde la página que proporciona el Tribunal Electoral.

“¿Como es posible que la base de datos del Tribunal Electoral, me envía a mi firmas que no son mías, tomadas con una aplicación que se supone que no está trabajando?”, preguntó.

La ´App´

La App ya ha generado denuncias. El Tribunal Electoral se había comprometido a entregar el informe final de la auditoría que mantiene el uso de la aplicación para recolectar firmas suspendidas. Pero no hubo noticias.

“No he recibido respuesta de la denuncia anterior”, dijo Carreria. Y agregó: “Está en juego la credibilidad del proceso, queremos la misma confiabilidad que hemos tenido durante cinco elecciones”.

El precandidato señala que como abogado está obligado a denunciar cuando encuentra un delito. “Que investiguen lo que tengan que investigar y solucionen, esto crea una duda demasiado grande al proceso de recolección de firmas y nuevamente esta la ´App´ involucrada”, dijo.

Además de Carreira, el precandidato a diputado de Bella Vista, Elías López también presentó una denuncia ante la Fiscalía General Electoral, por el mal uso de la aplicación.

Carreira sostiene que las firmas nuevas, que no le llegaron por sus activistas, pueden deberse a alguna maniobra para perjudicarlo. “Los magistrados, los electores y los precandidatos están siendo víctimas de una manipulación”, dijo.

Auditorías

Las conclusiones de la auditoría realizada por el Tribunal Electoral, debía haber sido presentada el pasado martes 29 de noviembre del 2022. La Prensa, intentó conocer detalles de los resultados, pero hasta el cierre de esta nota no se ha tenido respuesta.





MÁS INFORMACIÓN