Francisco Carreira interpone denuncia penal por irregularidades en base de datos del TE

Al ser consultado por las investigaciones y las auditorias realizada por el TE a la ´App´, Carreira señaló que su turno sorteado para revisión de firmas es el número tres. Además destacó no haber mantenido reuniones con los magistrado. “En mi caso personal solo tengo 43 firmas que son las que aparecieron, anteriormente eran mas, pero vamos a revisar. Yo no me reuní con el magistrado Alfredo Juncá, lo de ayer fue una sesión con Osman Valdés y Santana Díaz- Director y Subdirector de Organización Electoral del TE- , sobre la dinámica de la verificación de las firmas.

“Pedimos que se investigue al TE, a la base de datos del TE. ¿Cómo es posible que me aparezcan a mi 641 firmas que le corresponden a la precandidata Zulay Rodríguez y que aparezca ella como activista mía. Eso no tiene ningún sentido ni lógica. Fueron 641 firmas que aparecieron en mi lista el 28 de noviembre. Esto constituye un delito, según el Código Penal de la Republica de Panamá, y es la manipulación de una base de datos. Esa es la razón, ya presentamos la denuncia en la Fiscalía General Electoral el miércoles pasado”.

