Francia sigue preparando un posible apagón eléctrico y pide prestar atención al consumo

Esta semana se han conectado a la red tres reactores, con un total de 40 en servicio, pero las previsiones iniciales eran de 42 para comienzos de diciembre, un objetivo que no se alcanzará hasta el próximo viernes si no hay más imprevistos técnicos.

El sistema EcoWatt, que alerta con los colores de un semáforo de la situación del consumo y la red, no prevé por ahora dejar el color verde. Ello no significa que haya que bajar la guardia, señala RTE. El Gobierno y los gestores de la red cuentan con arrancar más reactores nucleares en las próximas semanas, un proceso que está siendo más lento de lo previsto.

