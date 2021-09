Francia seguirá bloqueando al Mercosur

Francia está en contra del Mercosur tal y como se negocia hoy y lo seguiremos estando muy claramente. No porque no estemos cómodos con nuestros amigos del Mercosur sino porque por definición, este acuerdo, tal y como ha sido concebido y diseñado, no puede ser compatible con nuestra agenda climática y de biodiversidad, dijo en Marsella (sur de Francia), ante el Congreso Mundial de la Naturaleza (UICN).

