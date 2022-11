Francia se convierte en el primer equipo que pasa a octavos de final

Curiosamente, el último encuentro que no ha ganado Francia en la competición universal fue ante el cuadro danés. Empataron a cero en el coliseo moscovita que luego albergaría la final, a la que el once del gallo se presentó tras superar en las eliminatorias a Argentina, Uruguay y Bélgica. Croacia fue su víctima en la lucha por el título.

You May Also Like