Francia saca petróleo en un disputado partido contra Alemania

El jugador del Barça, que estuvo a un notable nivel con un gran sacrificio defensivo, reclamó el cuero tras su desmarque pero no hubo manera de ampliar su renta. Ni minutos después con un golazo de Mbappé, que anulado por fuera de juego después de un disparo que entró con dulzura . El árbitro español Del Cerro Grande no tuvo dudas del fuera de juego y acertó con su decisión.

Todavía no había tentado a Lloris el conjunto germano cuando llegó el 1-0, el único tanto del partido, en una acción que comenzó Pogba con un pase de muchos quilates y que Lucas Hernández continuó con un centro lleno de veneno. El ex del Atlético lanzó con mucha violencia al área pequeña y Hummels, en su intento por despejar, acabó marcando en su propia portería .

El equipo de Didier Deschamps fue mejor en casi todas las fases del choque, gozó de más ocasiones y no sufrió para sumar los tres primeros puntos del Europeo. El triunfo, además, deja debilitado al cuadro alemán, que se enfrentará a Portugal este sábado con la obligación de ganar si no quiere hipotecar su presencia en los octavos de final.

