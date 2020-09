Francia retira varios lotes de un fuet español tras 18 casos de salmonelosis

Los síntomas de la salmonelosis suelen ser diarrea, vómitos, fiebre y dolor de cabeza , entre otros. Los efectos de la infección pueden ser más graves en niños pequeños y mujeres embarazadas. Las autoridades sanitarias informan de que si pasan siete días desde el consumo de este producto y no se han presentado síntomas, no es necesario acudir al médico.

