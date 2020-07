Francia retira del mercado y denuncia ante la Comisión Europea un gel hidroalcohólico de origen catalán

El país galo ha denunciado recientemente ante la Comisión Europea este artículo, destacando que la empresa distribuidora lo ha retirado del mercado. Por su parte, el organismo internacional ha señalado que “la presencia de alcoholes no va acompañada de los correspondientes pictogramas y advertencias”, y añade que los usuarios no disponen de “información sobre la toxicidad y la inflamabilidad del producto , que, en presencia de una fuente de ignición, podría provocar un incendio”.

Desde la Dirección General de Competencia, Consumo y Control de Fraudes de Francia decretaron el pasado 29 de junio que se retirase del mercado un gel hidroalcohólico de origen catalán, llamado On Dermo, debido a que no desinfecta y por lo tanto no cumple su función.

