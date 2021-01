Francia, Reino Unido y Alemania le exigieron al régimen iraní que frene la producción de uranio metálico

Los tres países recordaron que, en virtud del Plan de Acción Integral Conjunto, Irán se comprometió en 2015 a no producir uranio metálico y a no llevar a cabo ninguna actividad de investigación y desarrollo sobre la metalurgia del uranio durante 15 años.

Francia, Reino Unido y Alemania consideraron este sábado que la producción iraní de uranio metálico “ no tiene ninguna credibilidad civil ” y exigieron a ese país que no siga adelante con sus planes .

