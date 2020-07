Francia recomienda no viajar a Cataluña por los rebrotes de la Covid-19 registrados en los últimos días y hasta que la situación sanitaria mejore en la comunidad autónoma. Así lo ha anunciado el primer ministro del Gobierno de Emmmanuel Macron, tras la advertencia de la semana pasada, recomendando “vivamente” a los franceses no viajar a España. El Ejecutivo de Macron está en contacto con el gobierno español para que vigilen que el flujo de viajeros en dirección a Francia “sea lo más limitado posible”. Sin embargo, a pesar del empeoramiento de la situación sanitaria en Cataluña, Francia no ha decretado el cierre de fronteras. Un eventual cierre de la frontera afectaría a más de 300.000 trabajadores transfronterizos que cruzan cada día los pasos. La decisión se valorará en el Consejo de Defensa del viernes, pero Macron advierte que el cierre de fronteras no podría realizarse sin una discusión previa con las autoridades españolas.