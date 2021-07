Francia rebaja a 24 horas la validez de las PCR para los viajeros desde España

Puntualizó que no se exigirá ninguna cuarentena , como no se exigirá cuarentena a ningún viajero procedente de otro país de la Unión Europea, ya que se ha acordado una regla común que es pedir el certificado sanitario europeo.

El secretario de Estado de Asuntos Europeos, Clément Beaune, oficializó este jueves la medida en una entrevista en la emisora France Info en la que reiteró su recomendación a los franceses que todavía no hayan reservado sus vacaciones para que no vayan a España y Portugal . “Me parece normal y es mi responsabilidad decir que hay zonas con más riesgo que otras, y por tanto evítenlas cuando tienen posibilidad de hacerlo”, subrayó refiriéndose a los dos países.

Francia impondrá desde este fin de semana a los viajeros procedentes de España y Portugal que no estén vacunados un test covid negativo realizado como mucho 24 horas antes , y no 72 horas como hasta ahora, ante el fuerte crecimiento de los contagios en esos dos países.

