Francia prohibirá los espectáculos de circo con animales salvajes y la cría de visones para peletería

“Nuestra época ha cambiado en su actitud hacia los animales salvajes”, afirmó Pompili en una rueda de prensa. La ministra no detalló un calendario preciso para la implantación de la prohibición en circos itinerantes y delfinarios. “Fijar una fecha no resuelve todos los problemas, prefiero iniciar un proceso para que llegue lo antes posible “, explicó.

You May Also Like