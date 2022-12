Francia pide a sus ciudadanos que no hagan turismo en Perú y eviten los viajes al país

La portavoz reiteró la recomendación no sólo de no hacer desplazamientos turísticos en Perú, sino también de aplazar “cualquier viaje no esencial, sobre todo al sur” del país.

Las autoridades francesas pidieron este miércoles a sus ciudadanos que no hagan viajes turísticos a Perú y que eviten los desplazamientos por ese país, en particular en el sur, a menos que sean imprescindibles, por la situación de inseguridad.

La portavoz reiteró la recomendación no sólo de no hacer desplazamientos turísticos en Perú, sino también de aplazar “cualquier viaje no esencial, sobre todo al sur” del país

You May Also Like