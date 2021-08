El todavía ‘7’ del PSG ya sabe que a sus 22 años es una estrella : “Si tu cara está en todas partes en la ciudad, en todas partes en el mundo, eso es seguro. Ser una estrella es un estatus, pero no me hace mejor persona que los demás” aunque todavía mira a Messi y a Cristiano como una barrera inalcanzable : “Si te dices a ti mismo que lo harás mejor que ellos, va más allá del ego o la determinación: es falta de conciencia. Esos jugadores son incomparables”.

El delantero que logró la copa del mundo en 2018 también habló de la relación que tiene con la gran estrella de París, su compañero Neymar , al que siempre ha respetado su jerarquía: “No voy a pisar tu jardín. Seré candidato al Balón de Oro este año porque tú no lo serás, pero te prometo que no quiero ocupar tu lugar” fue lo que le dijo a la estrella brasileña tras levantar la copa más deseada del mundo del fútbol en Rusia.

“Francia no es el mejor campeonato del mundo , pero siempre he sentido la responsabilidad, como jugador emblemático, de ayudar a que la liga crezca”, es lo que piensa el jugador que más ha dado de qué hablar en Madrid los últimos veranos. Ahora, con las últimas noticias que apuntan a una venta, el jugador podría salir de París con la misma intención que ha tenido siempre: “Ganarlo todo”.

