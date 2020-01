Francia mantiene a Panamá en lista de paraísos fiscales

A pesar de que ambos países tienen acuerdos de intercambio de información fiscal, el hecho de que Panamá permanezca en un listado de países no cooperadores denota que Francia no está conforme con los reportes que se le proporciona sobre los ciudadanos que podrían estar evadiendo impuestos.

Francia actualizó su lista de estados y territorios que no cooperan en el intercambio efectivo de información fiscal y Panamá no salió bien librado, a pesar de los recientes esfuerzos que ha hecho el Gobierno para que el país sea excluido del grupo de naciones que son consideradas como paraíso fiscales.

