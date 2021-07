Francia exigirá el pasaporte Covid en la hostelería… y Reino Unido abre todo el día 19

Frente a la dureza de Francia, que vuelve a medidas más firmes para controlar la quinta ola de la pandemia, el Reino Unido toma el camino contrario. El primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó la activación de la fase final de la desescalada en Inglaterra a partir del 19 de julio , cuando no será obligatorio el uso de mascarilla ni respetar una distancia social. En cambio, alertó de que “la pandemia no ha terminado” y ha explicado que se prevén más hospitalizaciones y muertes por COVID-19 pese a lo que “es el momento adecuado para proceder” aprovechando las vacaciones escolares.

