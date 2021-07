Francia exigirá certificado de vacunación para ir a los restaurantes

La perspectiva de tener que someterse a una prueba cada vez que se come o se bebe fuera de casa parece haber tenido un impacto inmediato en muchos franceses no vacunados, ya que el sitio web utilizado para reservar citas para vacunarse informó de un importante aumento de las visitas.

Macron explicó que el objetivo del gobierno era reconocer el “civismo” de los vacunados, e “imponer restricciones a los no vacunados y no a todos”.

You May Also Like