Francia, en perspectiva | La Prensa Panamá

La exposición se divide en cuatro capítulos: De un arco a otro, donde se expresa la admiración por la permanencia y la evolución de esta figura arquitectónica; Oh estaciones, oh castillos, donde se podrán apreciar los diferentes castillos y ciudades fortificadas que hay a lo largo del territorio francés; El imaginario de los museos, que explora la variedad de exposiciones artística; y Metamorfosis, lugares con magia que son revelados gracias al talento de los fotógrafos, que los escenifican de manera original.

You May Also Like