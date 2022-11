Francia – Dinamarca, en directo: resumen, clasificación, goles y resultados del Mundial de Qatar 2022

Francia y Dinamarca cierran este sábado (17.00 horas) la segunda jornada de partidos del Grupo D, donde los franceses ya son líderes gracias a su contundente victoria (4-1) en el debut frente a Australia . Para certificar su pase a octavos, solo tendrá que imponerse ante una Dinamarca que, como otras selecciones, aún no ha visto portería. El empate a 0 ante Túnez dejó más tocadas las opciones danesas para pasar, que dependen fundamentalmente de lo que haga Túnez, y de su propia actuación frente a la actual campeona del mundo. No será tarea fácil sacar algo positivo del choque ante ‘Les Bleus’ , que podrían ser primeros de grupo asegurados si vencen y si Túnez no pasa del empate ante Australia.

