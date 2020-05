Francia dice que no ve razón para que los franceses no vayan de vacaciones a España si la situación sigue mejorando

Le Drian señaló que “en la fase de la desescalada en la que estamos, no se recomienda” viajar al extranjero , pero “si las informaciones de la pandemia siguen siendo positivas” y los otros países abren sus fronteras y levantan sus controles, “no hay razón” para no ir.

